Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебные ошибки

Как сообщает ТАСС, совместная рабочая группа заявила о необходимости разработки подхода к ответственности медицинских работников, который исключал бы уголовное наказание.

Лишение свободы за врачебные ошибки негативно отразилось бы на российской медицине, — считает глава Альянса врачей Анастасия Васильева. По словам Васильевой, не все российские суды справедливы, поэтому некоторых врачей могут привлекать к уголовной ответственности по личным мотивам.