Московский Спартак наказал футболиста Аяза Гулиева, который избил прохожего на пешеходном переходе, однако судьбу Кокорина и Мамаева полузащитник вряд ли повторит.

Видеозапись инцидента немедленно разошлась по сети. Гулиев сперва ударил прохожего, а затем догнал его и начал избивать. В отличие от Кокорина и Мамаева, Гулиев сразу принес извинения, а затем сумел договорится с потерпевшим, который по иронии судьбы оказался американским гражданином. Заявление в полицию Джон Эли подавать не стал. Юристы поясняют, что уголовное дело в отношении Гулиева может быть заведено только в том случае если в полицию обратятся врачи, в руки которых попал избитый. Со своей стороны Спартак сообщил о том, что примерно накажет Гулиева, правда как именно не уточняется. Спорт-Экспресс со ссылкой на телеграмм-канал БАЗА сообщает, что Гулиев оштрафован на 5 миллионов рублей и отправлен в дубль, но играть за резервный состав не будет, только тренироваться. Сам игрок еще раз извинился, как перед потерпевшим, так и перед командой, выступив с заявлением на официальном сайте команды, в котором он признает, что нарушил принципы клуба, в котором он воспитывался и признается, что ему очень стыдно.

Следующий матч чемпионата России Спартак сыграет в Ростове с местным клубом в воскресенье 14 апреля.