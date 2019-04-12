В соцсетях появился новый видеоролик с Владимиром Зеленским и белым порошком

До этого кандидат в президенты попросил Петра Порошенко не называть его наркоманом.

Новое видео сделано как продолжение вчерашнего скандального ролика, где Владимира Зеленского сбивает фура, а затем появляется белая дорожка из порошка с надписью «У каждого своя дорога». Полиция после этого возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством или насилия в отношении государственного или общественного деятеля. В новом ролике фура проезжает мимо, Зеленский остается жив, это предваряется титром с надписью «С ним все хорошо». Затем на кандидата в президенты сверху сыпется белый порошок и появляется надпись «Потому что он под кайфом». В штабе Зеленского заявили, что первое видео появилось в телеграм-канале, который связан со штабом Петра Порошенко. Представители президента причастность к ролику отрицают. Второе видео было опубликовано на странице в «Фейсбуке» под названием «Бойкот Партии Регионов». А затем его разместил на своей странице и советник президента Юрий Бирюков и предложил МВД закрыть дело.



Сторонники Петра Порошенко, да и сам глава государства, не раз намекали на то, что Зеленский, как представитель шоу-бизнеса, может употреблять наркотики. Актер напомнил об этом накануне, когда в прямом эфире телеканала «1+1» говорил по телефону находившимся в студии Петром Порошенко. Ранее Зеленский предложил Порошенко сдать анализы на алкоголь и наркотики. Это сделали оба кандидата.

Стороны до сих пор не договорились о дате дебатов на стадионе. Зеленский настаивает, что это должно быть 19 апреля, а Порошенко готов дебатировать только 14-го числа. Выборы состоятся 21-го.