В Мещанском суде Москвы продолжается рассмотрение так называемого дела «Седьмой студии»

Это первое заседание после того, как Мосгорсуд освободил троих фигурантов под подписку о невыезде.

Первым обвинение вызвало в зал свидетеля Александра Сиваева, он был на «Платформе» художником по свету. Его спрашивали о работе на проекте, но прокуроров также интересовал договор, который был заключен через несколько лет. Сиваев рассказал, что к нему обратились с просьбой провести через его ИП 500 тысяч рублей, при этом фактически работы по этому договору не проводились. Второй свидетель Олег Назаров, технический директор «Платформы». У него с собой массивная сумка с толстыми черными папками. там паспорта спектаклей, сметы, счета, инвентаризации и прочее, все это защита просит приобщить к материалам дела. Представители прокуратуры против, но судья ходатайство адвокатов все же частично удовлетворила. Назарова подробно расспрашивало как обвинение, так и защита. Вопросы были о том, сколько сотрудников и на каких должностях работало в штате «Платформы», сколько людей привлекались дополнительно, как все они получали деньги, как выделялись средства на декорации, как они устанавливались и так далее. В конце заседания судья сообщила, что постановление о назначении дополнительной экспертизы, которую уже давно ждет сторона защиты, будет объявлено в следующий понедельник.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных Минкультом на проект «Платформа». Все подсудимые, за исключением бухгалтера Нины Масляевой, свою вину отрицают.