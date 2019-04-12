Мосгорсуд оставил под стражей бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова до 25 мая

Таким образом, решение Басманного суда признали законным. Бывший чиновник просил отпустить его под домашний арест, поскольку у него трое несовершеннолетних детей и 85-летняя мать, за которой также нужен уход. Уголовное дело по его словам возбудили без всяких оснований. Это был экономический конфликт между акционерами, и мы могли бы разрешить его самостоятельно, заявил Абызов суду. Он общался по видеосвязи из СИЗО Лефортово.

Адвокаты экс-чиновника обращали внимание на то, что ущерб, нанесённый акционерам судя по материалам дела гораздо меньше и о хищении средств в особо крупном размере речи быть не может. На это общаясь с корреспондентом Эха обратил внимание адвокат Алексей Кирсанов.

Защита по словам Кирсанова примет решение об обжаловании сегодня постановления суда только после того как получит его полный текст. Судья Борисова сегодня огласила только вводную и резолютивную части.