Хакерская группа Анонимус пригрозила британским властям за арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Хакеры призвали британцев выступить в защиту журналиста.

Адвокаты Джулиана Ассанжа настаивают на то, что его арест является грубейшим нарушением права на свободу слова и свободу прессы, сообщают зарубежные СМИ.

Для многих Ассанж является журналистом, бесстрашным расследователем и героем, пишет сайт Би-би-си. Однако в официальном Вашингтоне, в частности, его считают человеком, нанесшим удар по американскому истеблишменту, разведслужбам и даже средствам массовой информации. Издание отмечает, что неожиданный для многих арест основателя сайта Викиликс стал отражением политической борьбы в Эквадоре между бывшим и нынешним президентом, которому Джулиан Ассанж достался, цитата, «в наследство».

Агентство Рейтер обращает внимание на то, что, по мнению одного из его адвокатов, Ассанжа ждут пытки, если он будет экстрадирован в США. Известный испанский юрист Балтасар Гарсон заявил изданию, что аргументы, выдвинутые властями Эквадора в отношении прекращения предоставления ему политического убежища, являются надуманными и «фальшивыми». Газета USA Today приводит мнение одного из сторонников обвиняемого властями США и Швеции, что его экстрадиция может стать «опасным прецедентом для всех медиа-организаций и журналистов».

Заместитель генерального прокурора Швеции накануне заявил, что по просьбе родственников одной из предполагаемых жертв якобы совершенного им изнасилования, шведское расследование дела Джулиана Ассанжа будет возобновлено.