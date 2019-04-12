По оценке экспертов это первый случай появления в открытом доступе информации, так или иначе связанной с Банком России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В Банке России не уточнили, планирует ли регулятор что-то сделать, чтобы исключить подобные утечки в будущем.

Подобные операции с личными данными противозаконны, — отметил в эфире РБК Глава Коллегии адвокатов «Ицков и Партнеры» Дмитрий Ицков.

Председатель думского Комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков считает, что информацию мог обнародовать один из банков.

Утечка данных может привести к большому скандалу, — сказал в эфире РБК юрист Игорь Дубов.

В то же время международные эксперты высоко оценивают информационную безопасность ЦБ, поэтому достоверность опубликованных сведений вызывает некоторые сомнения.