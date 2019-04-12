В интернете оказались данные 120 тысяч банковских клиентов — граждан и компаний
По оценке экспертов это первый случай появления в открытом доступе информации, так или иначе связанной с Банком России. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
В Банке России не уточнили, планирует ли регулятор что-то сделать, чтобы исключить подобные утечки в будущем.
Подобные операции с личными данными противозаконны, — отметил в эфире РБК Глава Коллегии адвокатов «Ицков и Партнеры» Дмитрий Ицков.
Председатель думского Комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков считает, что информацию мог обнародовать один из банков.
Утечка данных может привести к большому скандалу, — сказал в эфире РБК юрист Игорь Дубов.
В то же время международные эксперты высоко оценивают информационную безопасность ЦБ, поэтому достоверность опубликованных сведений вызывает некоторые сомнения.