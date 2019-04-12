Инженерные сооружения канала имени Москвы изношены и  могут не выдержать нагрузок

Как заявил сегодня полпред президента в Центральном округе Игорь Щеголев, существует угроза обрушения подпорных стенок шлюзов. Напомним, — вначале года в Тушинском туннеле обвалился грунт.

Неделю назад руководитель Канала имени Москвы Герман Елянюшкин сообщил «Эху Москвы», что, несмотря на все сложности, судоходство в данном районе планируют возобновить в июне. По предварительным подсчетам, стоимость ремонта данного участка составит не менее 200 миллионов рублей.