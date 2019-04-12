Перерождение Далай ламы должно состояться согласно законам Китая

Об этом заявил официальный представитель китайского МИДа Лу Кан, сообщается на сайте ведомства. Реинкарнация живых будд, включая Далай ламу, должна соблюдать государственные законы и религиозные ритуалы, заявил дипломат.

Ранее Далай лама высказывал опасения, что духовный лидер Тибета может быть назначен по указанию пекинских властей. А недавно Далай лама сказал, что возможно переродится в Индии, где он живёт в изгнании уже около 60 лет. Власти Китая объявили его вне закона, как руководителя тибетских сепаратистов.

3 дня назад 83-летний духовный лидер буддистов был госпитализирован в Дели с лёгочной инфекцией. Сегодня он выписан из больницы и говорит, что чувствует себя хорошо.