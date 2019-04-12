В Санкт-Петербурге на  социальном билборде вместо карты северной столицы разместили карту Праги

Разработчики объяснили это нехваткой средств.

Антинаркотическую рекламу, на которой петербуржцы обнаружили ошибку, подготовили за счет правительство города. На плакатах изображены туристы на фоне разведенного Дворцового моста и шпиля Петропавловской крепости. В руках у них — карта столицы Чехии. Как сообщает «Фонтанка ру», макет рекламного изображения разработал благотворительный фонд «Развитие», и согласовал его с антинаркотической комиссией. Как следует из материалов госзакупок, на это фонду выделили более 100 тысяч рублей. Его руководитель Жанна Шипкова объясняет ошибку недостаточностью выделенных средств для разработки шести дизайнерских макетов. Из-за экономии денег фонд не смог провести собственную фотосъемку. В итоге, организация купила готовые фотографии. По словам руководителя фонда, карта Праги на рекламных плакатах соответствует посылу антинаркотической кампании. Призыв посетить чешскую столицу, по ее словам, позитивнее, чем изображать шприцы или кровавые сцены.



Только одно рекламное агентство разместило на улицах Петербурга как минимум 14 плакатов с ошибкой.