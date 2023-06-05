Бывший словацкий военнослужащий сознался в убийстве журналиста Яна Куцияка и его невесты

Заказчиком преступления следствие считает местного мультимиллионера.

Экс-военнослужащий Мирослав Марчек, задержанный прошлой осенью по подозрению в убийстве дал признательные показания. Об этом пишет новостной портал actuality.sk, в котором работал погибший журналист. Ян Куцияк расследовал связи итальянской мафии со словацкими политиками. В феврале 2018 года он и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в деревенском доме под Братиславой. Подозрение следствия пало на предпринимателя Мариана Кочнера. В расследовании журналиста, которое было опубликовано уже после его смерти, говорилось в том числе и о мошеннических схемах, в которых были замешаны компании бизнесмена. Мультимиллионер якобы следил за Куцияком и угрожал ему по телефону. Журналист сообщал об этом властям, но никаких мер правоохранительные органы тогда так и не предприняли.

После убийства журналиста и его невесты в Словакии прошли массовые антиправительственные демонстрации, из-за которых премьер-министру страны пришлось уйти в отставку.