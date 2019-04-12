Мещанский суд Москвы 15 апреля назначит новую экспертизу по делу режиссера Кирилла Серебренникова

Суд определит вопросы для экспертов и материалы, которые они будут изучать. Напомним, — накануне судья Мещанского суда Татьяна Изотова вернула в прокуратуру материалы по делу бывшего бухгалтера Седьмой Студии Нины Масляевой, которое слушается отдельно. Судья пришла к выводу, что в обвинительном заключении были допущены нарушения.

Между тем, эта часть материалов у всех фигурантов дела совпадает дословно.