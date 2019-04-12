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12:32, 12 апреля 2019

«Коммерсантъ»: Российскую военную группировку в Сирии возглавил генерал-полковник Андрей Сердюков

Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В Министерстве обороны эту информацию не подтвердили. До последнего времени Сердюков командовал воздушно-десантными войсками. По данным СМИ, он также руководил спецоперацией в Крыму весной 2014 года, когда полуостров был присоединён к РоссииПо данным источников, в Сирии Сердюков должен будет договориться с турецкими военными о совместном патрулировании в провинции Идлиб.



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