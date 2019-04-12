Володин отказался ответить на вопрос журналиста по поводу своего заочного голосования за закон об изоляции Рунета

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отказался ответить на вопрос саратовского журналиста по поводу своего заочного голосования за законопроект об изоляции Рунета. Корреспондент издания «Свободные новости» обратился к Володину в саратовском аэропорту. Спикер не стал его слушать, сделал запрещающий жест рукой и демонстративно отвернулся. Затем журналиста оттеснил охранник Володина.

Ранее издание «Медуза» обратило внимание, что фамилия спикера фигурирует в списке проголосовавших во втором чтении 11 апреля за законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Между тем Володин в это время находился в Саратовской области.