Хакеры из международной группы «Анонимус» потребовали освободить Джулина Ассанжа

Накануне основателя WikiLeaks арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне.

Отпустите Ассанжа, или вы за это заплатите! – говорится на сайте международной группы хакеров «Анонимус». Основателя WikiLeaks называют «настоящим журналистом, который говорит правду и разоблачает коррупцию». Заявление адресовано властям Соединенного королевства. В тексте отмечается, что Лондон «не остановится ни перед чем, чтобы сохранить свои тайны».

Между тем в Эквадоре сегодня пройдет антиправительственная акция в знак протеста против политики президента Лнина Морено, который решил отказать Джулиану Ассанжу в предоставлении убежища. Лидером акции будет предыдущий глава государства Рафаэль Корреа. Именно он семь лет тому назад предоставил защиту основателю WikiLeaks.

Интернет-журналист скрывался на территории диппредставительства от уголовного преследования. Власти США обвиняют его в публикации секретных документов и добиваются экстрадиции. В отношении Ассанжа также было заведено дело об изнасиловании в Швеции, но позже его закрыли из-за истечения срока давности.

Сайт WikiLeaks стал широко известен после того, как в 2010 году опубликовал видеозаписи удара американских вертолетов в Багдаде. Тогда при обстреле погибли мирные жители и несколько журналистов. Позже он выкладывал утечки правительственных документов.