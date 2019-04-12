Z Архив новостей новости
5 2 6 201
12:02, 12 апреля 2019

Следственный комитет предлагает не лишать свободы за врачебные ошибки

Соответствующие поправки могут быть внесены в новую статью УК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. В СК сослались на позицию Национальной медицинской палаты. Там считают, что не за умышленные осложнения у пациента врач не должен сидеть в тюрьме. При этом требования потерпевших должны быть удовлетворены при помощи страхования.

Даже если нововведение не будет подразумевать реальных уголовных сроков, это негативно отразится на российской медицине. Такое мнение «Эху Москвы» высказала председатель межрегионального союза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Анастасия Васильева добавила, что не все российские суды беспристрастны и справедливы, и некоторых врачей смогут привлечь к уголовной ответственности по личным мотивам.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 апреля Поздравить…

5 279 6 7140 08.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Интервью 2019

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

Кто бы политическим путем ни пришел к посту президента в Сирии или Венесуэле, это для России будет нормальным, приемлемым решением. Лишь бы не на штыках извне…

5 131 6 10699 05.04
#слушать 50:47 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Говоришь «на» — в ответ тебя туда и посылают Все отговорки, типа, привыкли и общепринято — от лукавого, от внутренней распущенности…

5 120 6 28208 05.04
Kукраина, рф, общество, события
Блоги

+ Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов Порошенко и Зеленский поспорили в прямом эфире по поводу даты дебатов «Пётр Алексеевич, вас не перебивал народ пять лет, дайте возможность сказать!»..

5 98 6 11074 09:38
8читать ;смотреть
Kукраина, выборы, порошенко, зеленский, дебаты, скандалы, видео, события
Блоги

+ Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Президент Украины выступил с очередным предвыборным обращением…

5 154 6 19059 07.04
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, украина, видео, порошенко, события
Блоги

Блог «Новой газеты»

Премия Немцова-2019: финальное голосование Из 35 кандидатур нужно выбрать пятерых финалистов, а спустя месяц совет Фонда выберет из них одного победителя. Голосовать можно только один раз, голосование продлится до 30 апреля…
Проголосовать>>>

5 97 6 23442 05.04
Интервью Особое мнение

Дмитрий Муратов гость: Дмитрий Муратов издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты»

Не понимая страну очень сложно чего-то требовать от власти…

5 118 6 25316 05.04
#слушать 36:04 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Мне кажется, совмещение йоги и гейства, умение увидеть в занятиях йогой гейство — это новый этап, это новое прозрение, новый взгляд на российскую действительность…

5 86 6 13285 07.04
#слушать 46:43 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

+ Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Пятеро бывших омоновцев пожаловались Владимиру Путину на выселение из служебного жилья…

5 251 6 40742 08.04
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, росгвардия, власть, события
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Парня увезли в лес, где избивали и издевались Потом было обвинение в госизмене и пособничестве терроризму, опять побои, переезды из одного СИЗО в другое и приговор — виновен, 14 лет тюрьмы…

5 44 6 7048 09.04
Kукраина, донбасс, рф, политика, общество, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Можно и так В памяти народной останется невероятный пример украинских выборов, как таковых. И на знаменитый вопрос из анекдота: А что, так можно?", следует уверенный ответ — Можно! Если в стране демократия и свобода, то можно даже так…

5 137 6 37497 05.04
Kукраина, выборы, порошенко, зеленский, тимошенко, мнения
Новости

Белоруссия намерена ограничить или перекрыть прокачку российской нефти в Европу Президент Лукашенко разрешил остановить на ремонт нефтепровод «Дружба»...

5 32 6 5953
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Утрите «слезы радости» Когда приговор будет оправдательным – тогда и стоит радоваться. Пока же – нет причин…

5 40 6 7896 08.04
Kсеребренников, политика, власть, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Тбилиси. Апрель. 1989 «Комиссия Собчака», созданная первым съездом народных депутатов СССР, признала «избыточное применение военными силы», но конкретных виновников , по сути, массового убийства, не назвала…

5 40 6 8260 09.04
Kгрузия, история, власть, политика, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Как понять логику Кремля Требовался враг для мощных вливаний в ВПК — его искусственно создали, требовалось сплотить электорат вокруг нац.лидера – взяли Крым. Сидя в «кольце врагов» легко поддерживать нужный уровень патриотизма…

5 244 6 51469 06.04
Kполитика, общество, власть, бизнес, сша, рф, мнения
Блоги

Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины сдать медицинские анализы по правилам Результаты анализов, которые опубликовали политики, не могут быть признаны действительными, сказал он…

5 140 6 29917 07.04
Kполитика, украина, порошенко, кличко, общество, события

Популярное за неделю

Новости

Президент Украины Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому провести дебаты этим вечером Однако сейчас Зеленский следует во Францию…

5 27 6 34477
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Нет опыта у Зеленского? Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут…

5 176 6 116865 06.04
#слушать 51:59 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование

3077991
К 5-летнему юбилею передачи — «Процессы, в которых есть цифра «пять»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 4896 07.04
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Вставай, страна диванная! Пока еще можно. Пока еще есть с кем. Пока еще есть малюсенький шанс остановить осуществляемую сверху политику расчеловечивания и социальной раздробленности…

5 522 6 281981 07.04
Kполитика, путин, общество, события
Блоги

Артемий Троицкий легендарный диджей

+ Силовики мочат людей Медведева. Кто на очереди? Силовики мочат людей Медведева. Кто на очереди? Народ не очень сытый в России, поэтому бросить ему кость символическую с надписью «богатые тоже плачут» — это всегда приятно…

5 63 6 107413 07.04
Kсуды, аресты, общество, медведев, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7746417
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3982007

Сегодня в эфире