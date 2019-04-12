Следственный комитет предлагает не лишать свободы за врачебные ошибки

Соответствующие поправки могут быть внесены в новую статью УК. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. В СК сослались на позицию Национальной медицинской палаты. Там считают, что не за умышленные осложнения у пациента врач не должен сидеть в тюрьме. При этом требования потерпевших должны быть удовлетворены при помощи страхования.

Даже если нововведение не будет подразумевать реальных уголовных сроков, это негативно отразится на российской медицине. Такое мнение «Эху Москвы» высказала председатель межрегионального союза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Анастасия Васильева добавила, что не все российские суды беспристрастны и справедливы, и некоторых врачей смогут привлечь к уголовной ответственности по личным мотивам.