Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова

Его адвокаты просят поместить Абызова под домашний арест или отпустить под залог. Сам Абызов, выступая в суде, отверг обвинения по сделкам со своими активами в тот период, когда он находился на госслужбе. Бывший министр сказал, что в 2012 – 2014 годах активы были переданы в доверительное управление. Проводились проверки и не было ни одного замечания.

Между тем, следствие настаивает на содержании под стражей Михаила Абызова и других подозреваемых по этому делу. Об этом сказала официальный представитель СК Светлана Петренко. Напомним, следствие обвиняет Абызова в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.