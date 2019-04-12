Практически все финансовые активы в стране сконцентрированы в руках самых богатых россиян

Всего 3% россиян контролируют 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений. Это выяснили аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка. Они отметили, что реальный уровень расслоения общества намного выше, чем это показывает Росстат. Это связано с тем, что богатые и сверхбогатые люди невидимы для налоговой статистики из-за масштабности теневых доходов. Чтобы оценить степень неравенства, эксперты разработали алгоритм оценки концентрации финансовых активов и сопоставили ряд данных, пишет газета «Коммерсантъ». Авторы исследования отмечают, что за последние пять лет средние доходы богатейших россиян снижались, однако доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике страны только росла.

По данным Росстата, больше трети российских семей не могут позволить себе новую обувь раз в полгода.