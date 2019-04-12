Кадыров надеется, что государство и Газпром пойдут навстречу жителям Чечни в вопросе списания долгов за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров надеется, что государство и Газпром пойдут навстречу жителям республики в вопросе списания долгов за газ. Об этом Кадыров написал в своём Телеграм канале.

Накануне Верховный суд Чечни отменил решение районного суда Грозного о списании более 9 миллиардов рублей долгов за газ. Кадыров отметил, что Газпром должен провести инвентаризацию потребления газа в Чечне. Во время войн многие дома были разрушены взрывами, а «газ просто пропадал в никуда», — пишет глава Чечни.