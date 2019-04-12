СК России объявил в розыск бывшего министра обороны Украины и одного из кандидатов в президенты Анатолия Гриценко

Российские власти обвиняют его в призывах к террористической деятельности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда, куда поступило ходатайство СК, Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам: во время своих телевыступлений, по данным следствия. Он призывал взрывать поезда и совершать теракты в Москве и Таганроге. В первом туре президентских выборов на Украине Гриценко набрал 6,9 процента голосов.