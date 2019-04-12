«Новая газета» подала в суд на ФСИН из-за отказа журналистке издания в доступе к заключённому

В декабре прошлого года корреспондент Елизавета Кирпанова обратилась в Управление ФСИН по Ярославской области с просьбой об интервью с бывшим мэром Ярославля Евгением Урлашовым. Ранее он неоднократно рассказывал о нарушениях в Рыбинской ИК № 2. Во ФСИН отказали, не представив никаких оснований. По мнению юристов, это нарушает право СМИ на свободный поиск, получение и распространение информации, гарантированными Конституцией, сообщает «Новая газета».