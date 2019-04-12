В Эквадоре пройдёт антиправительственная акция в знак протеста против отказа в убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом в Твиттере сообщило движение «Гражданская революция». Манифестация в столице страны намечена на 16 апреля. Лидером движения является бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа. Именно он предоставил Ассанжу убежище на территории посольства Эквадора в Лондоне в 2012 году.

Сейчас Корреа живёт в Бельгии, откуда родом его жена. В Твиттере бывший президент назвал нынешнего лидера страны Ленина Морено самым большим предателем в истории Эквадора и латинской Америки из-за его решения насчёт Ассанжа.