Хакеры из международной группы Anonymous обратились к британским властям с требованием освободить основателя WikiLeaks

«Отпустите Ассанжа или вы заплатите за это», — говорится в заявлении группы, опубликованном на её официальном сайте. Арест Ассанжа и преследование других сотрудников WikiLeaks свидетельствует о том, что власти Великобритании не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свои тайны, отмечается в сообщении. По мнению Anonymous, Ассанж является настоящим журналистом, который говорит правду властям и разоблачает коррупцию, как среди левых, так и среди правых. Он также неоднократно был номинирован на Нобелевскую премию мира.