Введение уголовного наказания за врачебные ошибки снизит качество оказания медпомощи и приведет к падению престижа профессии. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что Следственный комитет и Национальная медицинская палата предлагают ввести наказание в новой статье УК РФ о врачебных ошибках, альтернативное лишению свободы. При этом требования потерпевших должны быть удовлетворены с учетом модели страхования деятельности медработников.

«Наш профсоюз категорически против данного нововведения. Это приведет к тому, что любой медработник, особенно хирург, будет вынужден помогать пациенту более осторожно. Они будут понимать, что любой их промах или внештатная ситуация может привести к уголовной ответственности и лишить их работы. Многие медработники просто не захотят оперировать и лечить тяжелые ситуации, и вообще престиж профессии упадет», — заявила А.Васильева.

Кроме того, по мнению эксперта, «это даст возможность привлекать к ответственности неугодных врачей». «Никто не захочет подвергать себя такой опасности. Поэтому данное нововведение снижает качество оказания медицинской помощи, и от этого будут страдать пациенты», — заключила она.