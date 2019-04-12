Футбольный клуб Спартак применил дисциплинарные санкции по отношению к полузащитнику Аязу Гулиеву, избившему американского гражданина на пешеходном переходе.

Какие именно меры приняты клубом в заявлении не сообщается, уточняется лишь, что это строгие административные санкции. Гулиев напал на мужчину, которого сам же и задел, проехав на красный свет. Сперва он нанес ему удар, а затем, догнал и избил пострадавшего еще раз. Он оказался американским гражданином. Дело дошло до полиции, но сторонам удалось уладить конфликт и заявление на футболиста мужчина не подал. Против Гулиева возбудили дело об административном правонарушении, за то, что он проехал на красный свет. Футболист извинился за свое поведение перед пострадавшим и перед клубом, воспитанником которого он является. На официальном сайте он указал, что сделанное им не совместимо с принципами команды. Мне очень стыдно – добавил Гулиев.

Гулиев вернулся в Спартак после года, проведенного в клубе Ростов и успел сыграть за команду 4 матча.