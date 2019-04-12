Сегодня канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет в Берлине беседу с президентом Украины Петром Порошенко

На повестке дня переговоров за совместным обедом – двусторонние отношения, внутриполитическая ситуация в Украине и выполнение минских соглашений. Вечером Петра Порошенко в Париже примет также президент Франции. Днем Эммануэль Макрон собирается встретится с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил накануне, что подобная встреча Меркель с Зеленским не запланирована. По словам спикера, канцлер поддерживает контакты только с находящимися у власти государственными лидерами. Зайберт отметил, что демократический выбор находится в руках граждан Украины, на которых германское правительство повлиять не может. Поэтому неправомерно интерпретировать встречу Меркель и Порошенко как вмешательство в выборы. Уже пять лет конфликт в Украине представляет значительную часть внешней политики Германии, что подразумевает постоянный обмен на высшем уровне, отметил представитель правительства ФРГ.

Телефонный звонок Меркель президенту Украины 1 апреля также неправомерно считать влиянием на выборы. Поздравление с выходом во второй тур активного президента расценивается как знак внимания и поддержки дружественной стране. Пользуясь случаем, политики обсудили положение в Донбассе и в Крыму, а также возможную миссию ООН на востоке Украины и судьбу моряков, взятых в плен в Керченском проливе.

Представитель Меркель заявил, что независимо от исхода выборов правительство ФРГ будет поддерживать ориентированную на реформы Украину.