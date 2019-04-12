Суд в Лондоне арестовал имущество бывшего совладельца Внешпромбанка

Георгий Беджамов ранее был объявлен в международный розыск.

Высокий суд Лондона арестовал по иску Внешпромбанка имущество на один миллиард 750 тысяч долларов. Как пишут «Ведомости», это виллы в Италии и Франции, треть акций пятизвездочного отеля в Швейцарии, недвижимость в Лондоне и земля в Подмосковье. По решению суда Беджамову запретили покидать Англию и Уэльс. Внешпромбанк был одним из крупнейших банков России, но в январе 2016 года он был лишен лицензии. Центробанк оценил дыру в его капитале почти в 190 миллиардов рублей. Сестра Беджамова, Лариса Маркус, которая была президентом банка, по делу о хищении более ста миллиардов рублей получила 8,5 лет колонии. А сам Беджамов сбежал из России и вскоре был задержан в Монако, но власти княжества отказались выдать его России, и банкир уехал в Лондон.

Суд в Лондоне ограничил расходы Беджамова – на проживание ему разрешено тратить в неделю не более 13-ти тысяч долларов.