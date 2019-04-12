Басманный суд продлил основателю инвестиционного фонда «Бэринг-Восток» Майклу Калви домашний арест до 14 июля

Такое решение приняла судья Наталья Дударь. Сам Калви, выступая в суде, сказал, что готов выполнять все условия домашнего ареста, но даже подписка о невыезде, по его мнению, сможет удовлетворить задачи следствия.

Адвокаты Калви также предлагали внести залог в 5 миллионов рублей. Однако следователь выступил против, отметив, что ущерб по делу составляет 2,5 миллиарда. «Завтра мы выдадим ему паспорт, он гражданин иностранного государства. Он может сесть в консульский автомобиль, и мы его больше никогда не увидим», — сказал следователь.