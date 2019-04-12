Компания SpaceX успешно провела первый коммерческий запуск ракеты носителя сверх тяжёлого класса Falkon Heavy
Американская компания SpaceX успешно провела первый коммерческий запуск ракеты носителя сверх тяжёлого класса Falkon Heavy. Ракета стартовала с космодрома во Флориде и вывела на орбиту саудовский спутник. Все три ракетных ускорителя вернулись на Землю после отстыковки, сообщает агентство Reuters. Falkon Heavy – самая мощная современная ракета, которая может доставлять на орбиту массой до 64 тонн.