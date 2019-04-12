Американская компания SpaceX успешно провела первый коммерческий запуск ракеты носителя сверх тяжёлого класса Falkon Heavy. Ракета стартовала с космодрома во Флориде и вывела на орбиту саудовский спутник. Все три ракетных ускорителя вернулись на Землю после отстыковки, сообщает агентство Reuters. Falkon Heavy – самая мощная современная ракета, которая может доставлять на орбиту массой до 64 тонн.