В интернете появилось новое видео с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским

Это продолжение ролика, где Зеленского сбивает фура. В первом кадре появляется надпись «С ним сё хорошо». Судя по сюжету, Зеленский не был сбит фурой, она просто проехала мимо. Затем на кандидата в президенты сверху сыплется белый порошок, а на зелёном фоне появляется надпись" «Потому что он под кайфом», а затем вопрос «Теперь Аваков доволен?». Арсен Аваков – глава МВД Украины. Между тем, в предвыборном штабе Порошенко заявили, что не причастны к появлению в интернете первого ролика о Владимире Зеленском.