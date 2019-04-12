Лондонский суд арестовал имущество бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова

Иск был подан Внешпромбанком, пишет газета «Ведомости». По решению суда, заморожены активы банкира на сумму почти в 2 миллиарда долларов. Это виллы в Италии, Франции, 33 процента акций 5-звёздочного отеля в Швейцарии, недвижимость в Лондоне и земля в Подмосковье. Беджамову запрещено покидать Англию и Уэльс. Он обязан сдать загранпаспорт.

Напомним, Внешпромбанк был лишён лицензии в 2016 году. Его руководство обвинили в хищении более 114 миллиардов рублей. Беджамов уехал из России и был объявлен в международный розыск.