Суд на три месяца продлил домашний арест американского инвестора Калви

Басманный суд Москвы до середины июля продлил срок домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в выводе 2,5 миллиарда рублей из банка «Восточный», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд находит, что ходатайство следствия подлежит удовлетворению», — сказала судья Наталия Дударь. Домашний арест Калви установлен до 14 июля 2019 года.



Американский инвестор из СИЗО под домашний арест был переведен в четверг по ходатайству следствия.



Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров «Восточного» поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата 2,5 миллиарда рублей долга банку были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group, реально почти ничего не стоящие.