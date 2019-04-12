Один из самых титулованных российских тренеров Зинэтулла Билялетдинов ушел с поста главного тренера казанского Ак Барса.

Билялетдинов пока не заявил об окончательном уходе из профессии. 64-летний специалист говорит лишь о паузе в активной работе. Всю карьеру игрока он провел в московском Динамо. Билялетдинов -многократный чемпион мира и олимпийский чемпион. Став тренером, он вместе с Динамо выиграл российский чемпионат, но провел в клубе всего два сезона, с тем, чтобы транзитом отправиться в казанский Ак Барс, с которым связана почти вся его тренерская карьера. С командой из Татарстана Билялетдинов выиграл золото российского чемпионата, а после образования КХЛ стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Ак Барс остается единственным клубом, которому удалось это сделать. На один олимпийский цикл Билялетдинов отлучился в сборную России, с которой завоевал золото чемпионата мира 2012 года, но не преуспел на Олимпиаде в Сочи. Команда выбыли в четвертьфинале, проиграв финнам.

В этом сезоне Ак Барс не смог пройти дальше первого круга Кубка Гагарина, однако в клубе уверяют, что отставка Билялетдинова с результатом не связана.