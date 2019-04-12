Украинский телеканал «1+1» подаст в суд на президента страны за перебранку в прямом эфире с его соперником

Петр Порошенко и Владимир Зеленский поспорили о дебатах.

В руководстве телеканала «1+1» заявили, что президент страны пришел в студию без приглашения и фактически сорвал эфир. Гендиректор группы 1+1 Media Александр Ткаченко сказал, что телеканал подаст в суд на Петра Порошенко за обвинения в канала и после того, как он позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства, цитирует его ТАСС. Канал «1+1» принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, который, по данным СМИ, может стоять за выдвижением Владимира Зеленского. Порошенко накануне вечером пришел в студию и предложил своему сопернику прямо сейчас приехать на дебаты. Зеленский по телефону сказал, что летит во Францию на встречу с Макроном.

Затем кандидаты стали говорить одновременно и перебивать друг друга, и ведущей пришлось вмешаться.

Стороны не могут договориться о дате дебатов на стадионе «Олимпийский». Порошенко готов только 14 апреля, а Зеленский – только 19-го.

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля.