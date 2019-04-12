Z Архив новостей новости
5 12 6 2536
10:02, 12 апреля 2019

Украинский телеканал «1+1» подаст в суд на президента страны за перебранку в прямом эфире с его соперником

Петр Порошенко и Владимир Зеленский поспорили о дебатах.

В руководстве телеканала «1+1» заявили, что президент страны пришел в студию без приглашения и фактически сорвал эфир. Гендиректор группы 1+1 Media Александр Ткаченко сказал, что телеканал подаст в суд на Петра Порошенко за обвинения в канала и после того, как он позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства, цитирует его ТАСС. Канал «1+1» принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, который, по данным СМИ, может стоять за выдвижением Владимира Зеленского. Порошенко накануне вечером пришел в студию и предложил своему сопернику прямо сейчас приехать на дебаты. Зеленский по телефону сказал, что летит во Францию на встречу с Макроном.

Затем кандидаты стали говорить одновременно и перебивать друг друга, и ведущей пришлось вмешаться.

Стороны не могут договориться о дате дебатов на стадионе «Олимпийский». Порошенко готов только 14 апреля, а Зеленский – только 19-го.

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 апреля Поздравить…

5 277 6 7076 08.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Интервью 2019

Константин Косачев гость: Константин Косачев глава Комитета Совета Федерации по международным делам

Кто бы политическим путем ни пришел к посту президента в Сирии или Венесуэле, это для России будет нормальным, приемлемым решением. Лишь бы не на штыках извне…

5 131 6 10674 05.04
#слушать 50:47 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Блоги

Николай Травкин пенсионер

Говоришь «на» — в ответ тебя туда и посылают Все отговорки, типа, привыкли и общепринято — от лукавого, от внутренней распущенности…

5 118 6 27768 05.04
Kукраина, рф, общество, события
Блоги

Кусок эфира

Станислав Белковский: Порошенко и Зеленский в своих роликах сделали по две ошибки О чем это говорит? А то, что у них родной язык – русский. И дома они говорят по-русски…

5 70 6 34412 05.04
Блоги

+ Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Петр Порошенко: «У страны есть два дальнейших пути. Выбирать между Европой и Россией предстоит народу» Президент Украины выступил с очередным предвыборным обращением…

5 151 6 18989 07.04
8читать ;смотреть
Kобщество, политика, украина, видео, порошенко, события
Блоги

Блог «Новой газеты»

Премия Немцова-2019: финальное голосование Из 35 кандидатур нужно выбрать пятерых финалистов, а спустя месяц совет Фонда выберет из них одного победителя. Голосовать можно только один раз, голосование продлится до 30 апреля…
Проголосовать>>>

5 97 6 23430 05.04
Интервью Особое мнение

Дмитрий Муратов гость: Дмитрий Муратов издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты»

Не понимая страну очень сложно чего-то требовать от власти…

5 118 6 25299 05.04
#слушать 36:04 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Мне кажется, совмещение йоги и гейства, умение увидеть в занятиях йогой гейство — это новый этап, это новое прозрение, новый взгляд на российскую действительность…

5 85 6 13268 07.04
#слушать 46:43 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

Маргарита Симоньян главный редактор телеканала RT

Парня увезли в лес, где избивали и издевались Потом было обвинение в госизмене и пособничестве терроризму, опять побои, переезды из одного СИЗО в другое и приговор — виновен, 14 лет тюрьмы…

5 44 6 7031 09.04
Kукраина, донбасс, рф, политика, общество, мнения
Блоги

+ Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Ветераны московского ОМОНа: «Почему сейчас мы и наши семьи оказались бомжами?» Пятеро бывших омоновцев пожаловались Владимиру Путину на выселение из служебного жилья…

5 251 6 40724 08.04
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, росгвардия, власть, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Брутально и линейно Кажется, я понял наши дальнейшие действия по Донецку..

5 250 6 149736 05.04
Kукраина, рф, власть, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Можно и так В памяти народной останется невероятный пример украинских выборов, как таковых. И на знаменитый вопрос из анекдота: А что, так можно?", следует уверенный ответ — Можно! Если в стране демократия и свобода, то можно даже так…

5 137 6 37487 05.04
Kукраина, выборы, порошенко, зеленский, тимошенко, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Россию готовят к войне Россию готовят к войне Им безразлично, что ВВП России — менее 2% от мировой экономики и что теперь огромная доля всего, чем располагает наша страна, уходит на гонку вооружений…

5 494 6 220972 05.04
8читать ;смотреть
Kрф, вооружение, политика, власть, видео, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Утрите «слезы радости» Когда приговор будет оправдательным – тогда и стоит радоваться. Пока же – нет причин…

5 40 6 7890 08.04
Kсеребренников, политика, власть, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Тбилиси. Апрель. 1989 «Комиссия Собчака», созданная первым съездом народных депутатов СССР, признала «избыточное применение военными силы», но конкретных виновников , по сути, массового убийства, не назвала…

5 40 6 8253 09.04
Kгрузия, история, власть, политика, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Как понять логику Кремля Требовался враг для мощных вливаний в ВПК — его искусственно создали, требовалось сплотить электорат вокруг нац.лидера – взяли Крым. Сидя в «кольце врагов» легко поддерживать нужный уровень патриотизма…

5 243 6 51455 06.04
Kполитика, общество, власть, бизнес, сша, рф, мнения

Популярное за неделю

Новости

Президент Украины Петр Порошенко предложил Владимиру Зеленскому провести дебаты этим вечером Однако сейчас Зеленский следует во Францию…

5 27 6 33225
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Нет опыта у Зеленского? Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут…

5 176 6 116674 06.04
#слушать 51:59 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование

3077991
К 5-летнему юбилею передачи — «Процессы, в которых есть цифра «пять»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 4838 07.04
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Вставай, страна диванная! Пока еще можно. Пока еще есть с кем. Пока еще есть малюсенький шанс остановить осуществляемую сверху политику расчеловечивания и социальной раздробленности…

5 522 6 281823 07.04
Kполитика, путин, общество, события
Блоги

Артемий Троицкий легендарный диджей

+ Силовики мочат людей Медведева. Кто на очереди? Силовики мочат людей Медведева. Кто на очереди? Народ не очень сытый в России, поэтому бросить ему кость символическую с надписью «богатые тоже плачут» — это всегда приятно…

5 63 6 106336 07.04
Kсуды, аресты, общество, медведев, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7746259
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3981831

Сегодня в эфире