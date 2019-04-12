Адвокаты Майкла Калви просят суд не продлевать ему домашний арест, а отпустить под подписку о невыезде

Адвокаты основателя инвестиционного фонда «Бэринг Восток» Майкла Калви просят суд не продлевать ему домашний арест, а отпустить под подписку о невыезде или под залог в 5 миллионов рублей. Об этом защитник бизнесмена Дмитрий Клеточкин заявил на заседании, которое проходит сейчас в Басманном суде. Следствие просит продлить срок домашнего ареста Калви до 14 июля.

Накануне глава инвестфонда Baring Vostok в суде, где рассматривался вопрос об изменении для него меры пресечения, заявил, что считает свое уголовное преследование продолжением корпоративного спора с акционерами банка «Восточный».

Майкл Калви помещен под стражу 16 февраля, ему предъявили обвинения в мошенничестве с покупкой на средства банка «Восточный» акций одной из зарубежных компании. Потерпевшим в деле фигурирует совладелец «Восточного» Шерзод Юсупов.