Футбольный клуб «Спартак» применил строгие дисциплинарные меры к полузащитнику команды Аязу Гклиеву за драку на дороге. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых. Какие именно меры, не уточняется.

Гулиев стал участником инцидента на дороге накануне в Москве. Футболист, находившийся за рулём, вступил в конфликт с пешеходом. Затем стороны уладили конфликт и пострадавший сказал, что у него нет претензий к Гулиеву. Однако руководство «Спартака» заявило, что осуждает любые проявления насилия и считает поведение игрока не допустимым.