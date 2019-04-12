Кандидаты в президенты Украины Порошенко и Зеленский не смогли согласовать дату дебатов

Они поспорили в эфире телеканала 1+1, принадлежащего олигарху Коломойскому. Во время программы «Право на власть» Порошенко позвонил Зеленскому и пригласил его в студию, чтобы провести дебаты прямо сейчас. Зеленский сказал, что не сможет приехать, так как находится во Франции. На пятницу у него запланирована встреча с президентом Макроном. Зеленский добавил, что Порошенко об этом было известно. Он также напомнил, что ранее президент Украины был согласен провести дебаты 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

После этого гендиректор телеканала 1+1 Александр Ткаченко заявил, что подаст в суд на Порошенко. По его словам, президент «позорно ворвался в эфир с помощью своего статуса, хотя кандидатов президенты в программу не приглашали».