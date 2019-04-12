Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство о продлении сроков домашнего ареста Майклу Калви

Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство о продлении сроков домашнего ареста основателю инвестиционного фонда «Бэринг Восток» Майклу Калви и бывшему главе правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву.

Накануне суд изменил Калви и Кордичеву меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест до 13 апреля. Бизнесмены обвиняются в хищении более 2,5 миллиардов рублей у банка «Восточный».