Решение о выдаче прокатного удостоверения фильму Павла Лунгина «Братство» будет принято сегодня

Дискуссии о неоднозначности должны проводиться в формате диалога, а не становиться законодательными запретами. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал редакционный директор журнала Forbes Николай Усков. Стремление запретить неугодные фильмы – характерная черта тоталитарного мышления, — считает Николай Усков.

Фильм «Братство» намерены также посмотреть представители комитетов Госдумы по культуре и обороне вместе с депутатами, которые воевали в Афганистане. Министр Мединский накануне заявил, что не хочет, чтобы выход любого фильма в канун 9 мая вызывал общественные разногласия.