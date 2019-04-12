Полиция Эквадора задержала близкого соратника Джулиана Ассанжа гражданина Швеции Ола Бини
Об этом сообщает телеканал Fox News. Он мог быть одним из разработчиков программного обеспечения, которым пользовалась WikiLeaks.
Издание Дейли Экспресс пишет, что Бини не знает испанского языка, полиция пока не пускает к нему адвоката.
Министр внутренних дел Эквадора Мария Паоло Рома уточнила, что мужчина был задержан в столичном аэропорту при попытке вылететь в Японию. По данным полиции, у него были тесные связи с бывшим министром иностранных дел Эквадора.
Эквадор получил письменные гарантии, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Об этом сказал глава МИД Эквадора Хосе Валенсиа. Отказ Ассанжу в убежище связан в том числе с состоянием его здоровья, — добавил Хосе Валенсиа.