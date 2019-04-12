Басманный суд столицы рассмотрит сегодня ходатайство СК о продлении срока домашнего ареста Майклу Калви

Басманный суд столицы рассмотрит сегодня ходатайство СК о продлении срока домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Перевод Калви под домашний арест – это закономерный шаг, но другие фигуранты этого дела тоже не должны сидеть в СИЗО. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Сам Майкл Калви предъявленные ему обвинения не признает.