Данные сразу 120 тысяч банковских клиентов из чёрного списка Центробанка оказались в сети

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Специализированные форумы – именно там появилась закрытая база данных. В ней в основном индивидуальные предприниматели. Их имена, даты рождения, серии и номера паспортов оказались в открытом доступе, пишет газета Коммерсант. В список включали тех, кого Центробанк заподозрил в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Есть в нём и юридические лица. В ЦБ, который составлял чёрный список клиентов и с конца июня 2017-го рассылал банкам, предположили, что один из них кому-то передал закрытые данные. В Росфинмониторинге – в этом ведомстве список перед отправкой проходил проверку — исключают, что информация в интернет попала по их вине. Отыскать виновного будет почти невозможно, поскольку сама система спроектирована так, что найти источник утечки чрезвычайно сложно, отметили эксперты в интервью газете. Не все фигуранты чёрного списка могут быть виновными. К примеру там могли оказаться добросовестные клиенты, попавшие в базу из-за технической ошибки, отмечают юристы.

В Следственном комитете ситуацию не комментируют.