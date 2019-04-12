В предвыборном штабе Порошенко заявили, что не размещали издевательский ролик о кандидате в президенты Зеленском

В предвыборном штабе Петра Порошенко заявили, что не размещали издевательский ролик о кандидате в президенты Владимире Зеленском. На видео Зеленского сбивает фура, а в конце появляется дорожка кокаина.

Накануне этот ролик появился в Телеграмм канале Петра Порошенко. А тем временем, в соцсетях выложили новую видеозапись с Зеленским. На этот раз мимо кандидата в президенты опять проезжает фура, после чего на Зеленского высыпается белый порошок. Это видео на своей странице разместил советник президента Юрий Бирюков. При этом он написал: «Уважаемое МВД, он жив. Всё хорошо. Его на задавил КАМАЗ. Закрывайте дело», сообщает «Интерфакс».