Сегодня должно быть принято решение о выдаче прокатного удостоверения фильму Павла Лунгина «Братство»

В Министерстве культуры пройдёт просмотр, на который приглашены режиссёр, творческая группа и ветераны – афганцы. Картина должна была выйти в прокат 9 мая. Однако фильм Лунгина раскритиковали в Госдуме. Первый зам.пред комитета по обороне Александр Шерин заявил, что картина оскорбляет ветеранов и искажает исторические события.

Фильм «Братство» намерены также осмотреть представители комитетов Госдумы по культуре и обороне вместе с депутатами, которые воевали в Афганистане. Министр Мединский накануне заявил, что не хочет, чтобы выход любого фильма в канун 9 мая вызывал общественные разногласия.