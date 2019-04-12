Белоруссия намерена ограничить или перекрыть прокачку российской нефти в Европу

Президент Лукашенко разрешил остановить на ремонт нефтепровод «Дружба». Его не ремонтировали, чтобы не нанести ущерб России.

Президент Белоруссии раскритиковал Москву за то, что она закрывает свой рынок для белорусских продуктов и предприятий. Он сравнил это с санкциями и призвал, в свою очередь, не считаться с потребностями российской стороны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы и Минска есть недопонимание по некоторым вопросам, но никакие санкции Россия не вводит.