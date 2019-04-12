Полиция Эквадора задержала близкого соратника Джулиана Ассанжа гражданина Швеции Ола Бини
Об этом сообщает телеканал Fox News. Он мог быть одним из разработчиков программного обеспечения, которым пользовалась WikiLeaks.
Издание Дейли Экспресс пишет, что Бини не знает испанского языка, полиция пока не пускает к нему адвоката.
Министр внутренних дел Эквадора Мария Паоло Рома уточнила, что мужчина был задержан в столичном аэропорту при попытке вылететь в Японию. По данным полиции, у него были тесные связи с бывшим министром иностранных дел Эквадора.