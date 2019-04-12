В Минкульте сегодня пройдет показ фильма Павла Лунгина «Братство»

После этого должен решиться вопрос о выдаче прокатного удостоверения картине, которую ранее предложили запретить в Совфеде.

На сегодняшний показ фильма в Минкультуры будет приглашен сам режиссер, а также депутаты Госдумы – сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник. Посмотреть «Братство» предложил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В частности, это касалось комитетов по культуре и обороне, а также всех законодателей, имеющих отношение к войне в Афганистане.

Необходимость в таком предпоказе возникла после того, как картину увидел член Совета Федерации Игорь Морозов. Он призвал запретить ее к прокату, так как, по его словам, увидел «искажение истории». В ответ Павел Лунгин назвал действия сенатора «мракобесием». Он сказал, что на просмотр, организованный по просьбе Морозова пришли изначально негативно настроенные люди. Сам же он создавал фильм с большой любовью и сочувствием к участникам событий.

Ожидается, что после показа в Минкульте в течение ближайших дней будет принято решение, с какого числа выдавать прокатное удостоверение картине. Изначально премьера была запланирована на 9 мая.

Фильм «Братство» рассказывает о событиях, произошедших в конце афганской кампании. В основе повествования реальная история – операция по выводу 108-й мотострелковой дивизии из Чарикарской долины.