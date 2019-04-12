Первый израильский луноход разбился при посадке на Луну

При приближении аппарата Beresheet к спутнику Земли специалисты SpaceIL несколько раз теряли с ним связь. Последний раз это произошло перед самой посадкой, после чего аппарат потерпел крушение, сообщает Jerusalem Post. Точные причины аварии пока неизвестны. По предварительным данным у Beresheet возникли проблемы с двигателем.

Израильский космический аппарат 22 февраля вывела на орбиту американская ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.