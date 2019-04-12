Петр Порошенко и Владимир Зеленский поспорили по поводу даты возможных дебатов в преддверии второго тура выборов

Действующий президент Украины, выступая минувшим вечером в эфире украинского телеканала «1+1», пригласил конкурента приехать в студию до конца программы. С шоуменом связались по телефону, и он сказал, что находится во Франции, о чем Порошенко прекрасно знает.

Зеленский напомнил о договоренности провести дебаты 19 апреля на стадионе «Олимпийский». Порошенко заявил, что готов провести поединок 14-го. После небольшой перепалки шоумен сказал «до свидания» и повесил трубку.

Сегодня оба кандидата должны встретиться в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Порошенко также посетит Берлин, где проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.