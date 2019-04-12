Решение о выдаче прокатного удостоверения фильму Павла Лунгина «Братство» будет принято сегодня

Обсуждение фильма Павла Лунгина «Братство» следует продолжать без оформления протокольного поручения. Об этом ранее говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Надо, чтобы ветеранские организации продолжили диалог с режиссером этого фильма, чтобы вы подключились к этой работе. Творческий процесс — это очень тонкая материя. И никакими протокольными поручениями это не решается, но надо продолжать диалог, продолжать дискуссию».

Выход фильма в прокат запланирован на 9 мая, но сенатор Игорь Морозов назвал кинокартину несоответствующей празднику.